毒蟲騎車未戴安全帽 遇警攔查飛車逃竄

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南投縣草屯鎮一名男子攜毒騎車未戴安全帽，見警攔查心虛加速逃竄，沿路狂飆違規，還擦撞無辜女騎士，自摔被警方逮捕。

南投縣政府警察局草屯分局今天表示，草屯派出所員警汪柏廷昨天晚間執行交整勤務，在碧山路發現一名男子騎機車未戴安全帽，攔查示意停車，男子不接受盤查，加速逃逸，在市區狂飆闖紅燈、逆向行駛，還擦撞一輛機車，造成黃姓女騎士手腳擦傷。

草屯分局表示，員警見男子危險行徑，呼叫線上警網支援圍捕，男子騎車行經明賢街左轉和興三街，自摔倒地，被趕到的草屯派出所長張文慈等人壓制，員警汪柏廷在追捕過程摔傷手臂、手掌，也奮力逮人。

警方調查，有毒品、搶奪、竊盜等多項前科的35歲鄒姓男子，昨天晚間身懷毒品騎車未戴安全帽，遇警方盤查，心虛加速逃逸，警方逮人後，起出1小包毒品海洛因，而鄒男也因摔車，造成右小指輕傷。

草屯分局表示，遭擦撞黃女、員警汪柏廷、鄒嫌事後送到佑民醫院治療，無大礙，副分局長陳龍進等人也到醫院探視員警及黃女；鄒嫌戒護送醫後，帶回警局漏夜偵訊，今天依涉犯毒品危害防制條例、刑法公共危險罪嫌，移送南投地檢署偵辦，持續擴大追查。1050920

(中央社)