淡海輕軌國車國造 軌道產業新商機

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新北市淡海輕軌是台灣執行「國車國造」的重要計畫，市府捷運工程局長趙紹廉今天表示，若將其他縣市輕軌電車建設，及後續維運費用納入，國產化商機將逾新台幣144億元。

新北市府捷運工程局長趙紹廉表示，「技術深耕是軌道車輛達成國產化的重要關鍵 」。

他說，推動台灣第一次輕軌列車國車國造的過程，確實遭遇不少難題，除要將歐洲車輛設計技術轉移，需協、調整合大量文件資料，輕軌車體採用不銹鋼製造，銲接管理為工作重點。

要克服不銹鋼全焊接容易變形的問題，廠商特地培訓3名捷運工程局員工，取得專業銲接工程師證照。

淡海輕軌由台灣車輛股份有限公司與德國福伊特公司（Voith Engineering Service）合作，依規範共同設計、製造、測試，並取得德國第三公證單位南德公司驗證，完整導入車輛設計與系統整合能力。

捷運局表示，關鍵技術轉移，協助國內建立自主的軌道車輛工業與零元件供應鏈，目標在民國114年，將輕軌零元件國產化推展至50%以上。

國內軌道車輛與機電系統採購，長期都採取國際標，大部份標案由國外廠商得標，苦於國外廠商不願將車輛系統的關鍵技術移轉給台灣廠商，台灣的軌道產業努力了20多年，仍停留在組裝、代工階段。

捷運局說，台灣軌道產業長期過度仰賴國外廠商，採購與維修成本高，新北市政府從招標策略著手，藉後續擴充方式，將安坑、淡海二期、五股、八里與三芝輕軌納入擴充項目，把輕軌市場做大，吸引國內廠商與國外專業設計廠商技術合作參與投標。

目前初步規劃，國產化項目為車體結構、車內空調、客室玻璃、客室座椅、車上燈具、駕駛台、轉向架框等。預期可創造國產化產值至少新台幣38億，後續營運維修商機達30億元以上。若將其他縣市輕軌電車建設，及後續維運費用納入，國產化商機將達144億元以上。1050920

(中央社)