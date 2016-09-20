謝霆鋒廚藝被爸嫌 謝賢：好難吃喔
謝霆鋒在節目《十二道鋒味》中秀廚藝，第三季邀請許多好友參加，武打女星楊紫瓊、蔡依林等人都是嘉賓，日前謝霆鋒與舒淇現身基隆廟口夜市，近期父親謝賢驚喜現身謝霆鋒節目，不過他卻嫌棄兒子做菜難吃?!
上月喜過80歲生日的謝賢，這回驚喜現身兒子節目，以行動力挺謝霆鋒，不過謝賢品嚐謝霆鋒美食時，卻調皮直呼：「好難吃喔」，讓身旁的楊紫瓊笑說：「只有爸爸可以說這一句話」，而楊紫瓊要謝賢再試一口，謝賢還是吐槽：「更難吃」。
儘管謝賢口頭上嫌棄謝霆鋒的料理，不過他桌上美食一口接一口，早就說明謝霆鋒的廚藝，事後謝賢則透露，他說不好吃只是想逗兒子，臉上笑容滿滿都是對謝霆鋒的驕傲。
(中時電子報)
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