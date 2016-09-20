身體力行愛自然 左營警長朱宗泰帶頭淨山

左營警長朱宗泰帶頭淨山。（吳江泉翻攝）

身體力行愛自然淨山活動。（吳江泉翻攝）

身體力行愛自然淨山活動。（吳江泉翻攝）

高雄市政府警察局左營分局為配合響應政府提倡之低碳環保理念，於9月19日當天，在分局長朱宗泰的率領下，前往半屏山實施淨山活動，一方面響應國家公園環境保護，另一方面鼓勵同仁走出戶外，親近大自然，也藉著勞動過程更加鞏固團隊情誼。

半屏山在地質上係一富含石灰質之單面山，依傍著蓮池潭，拔地而起，古時以「翠屏夕照」名列「鳳山八景」之一。近年來規劃為國家自然公園，環繞在林立的高樓廠房間，宛如都市之肺，更是猛禽的重要棲地，孕育了豐富的生物多樣性。

左營分局長朱宗泰為使同仁認識半屏山的人文風景，並體會環境保護的重要，9月19日下午，親身率領分局同仁共五十餘名，從登山口出發，沿著步道爬昇至三角點，適逢莫蘭蒂颱風剛過境，路上到處都是遭吹落的樹枝、樹葉，在同仁同心協力之下，很快便清出了幾大袋垃圾，臨行前不忘到山腳慈惠堂參拜，感謝神明保佑活動圓滿。

經由這次淨山活動，同仁在勞動中建立了更深的情感，也對在地人文多了一份認識。分局長朱宗泰勉勵同仁，警察工作耗費體力、腦力甚鉅，同仁在勤餘時段，可多與家人一同親近大自然，不但促進身體健康，儲備工作動力，無形間也凝聚了家人的情感，是最好的家庭教育。

(中時)