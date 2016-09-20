15大設計組織共襄盛舉，TISDC成全球最大學生設計競賽

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全球青年設計大賽重要成果。（看見台灣基金會提供）

溫世仁文教基金會與看見台灣基金承辦「台灣國際學生創意設計大賽(TISDC)」，今年攜手全球五大洲15大頂尖設計組織，TISDC活動並因此榮登全球學生設計競賽第一大，讓全世界看見台灣設計的力量！

溫世仁文教基金會與看見台灣基金會積極支持教育部主辦的「2016台灣國際學生創意設計大賽」，並擴展賽事為「2016全球青年設計大會」，邀約全球15大國際設計組織代表齊聚台灣，參與授權獎項及與台灣學界交流。

這15大國際設計組織包含捷克布魯諾雙年展協會(Brno Biennale Association)、澳大利亞優秀設計協會(Good Design Australia)、丹麥皇家設計組織INDEX (INDEX: Design to Improve Life)、日本設計振興會(Japan Institute of Design Promotion)、新加坡設計業總商會(Design Business Chamber Singapore)、德國設計委員會(German Design Council)等國際設計權威組織。

TISDC參賽件數從2008年的662件，到2015年已成長至7984件，今年更突破1.4萬件，達到1萬4858件，件數與去年相比，成長率高達86％，規模已躍升全球第一大。其中，「產品設計」、「視覺設計」、「數位動畫」 三大類型的參賽件數都有近倍數成長，可見全球設計產業趨勢的脈動已朝向數位發展、訊息清楚、風格獨特邁進。

參賽國家/地區方面，從2008年為9國/地區，至今已有69國/地區參與、橫跨五大洲，其中61％參賽件數來自海外。TISDC大賽已正式躍升為國際設計組織合作及全球設計院校參與度最高、最具規模的國際學生設計大賽！

而致力成為世界認識台灣重要窗口的看見台灣基金會，今年贊助「廠商指定類獎－新食器時代 台灣美食餐具設計」，總計收到來自台灣、中國、新加坡、印度、俄羅斯、以色列等地，共621件參賽作品，成功運用比賽形式讓台灣的美食文化向全球推廣，也藉由國際視野呈現台灣之美。

(中時)