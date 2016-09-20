怠忽假牙清潔 當心假牙損壞、致口腔疾病
隨著人口高齡化，國內外也愈來愈多假牙使用者，裝置在口腔內的假牙，除了幫助維持咀嚼功能，也是外物與人體接觸的第一線，如果清潔工作沒做好，輕則損壞假牙，重則可能導致細菌滋生，引起各種口腔疾病，因此一定要特別注意。
關於假牙清潔，許多人常有的迷思是用鹽水、醋浸泡或用熱水煮來進行清潔，但是這些方式都可能對假牙產生傷害。一般的活動式假牙材料大多以樹脂或金屬為主，高濃度的鹽水雖具殺菌效果，但卻可能侵蝕假牙或使假牙中的金屬氧化，造成假牙損壞。醋則具有侵蝕性，容易使假牙的樹脂部分腐蝕、變形或導致金屬部分氧化損壞，假牙殘留的醋酸也可能侵蝕口腔中的真牙。至於用熱水煮沸假牙，雖有一定的殺菌效果，但是高溫也很容易使假牙的樹脂部分變形，一樣不建議使用。
由於假牙表面構造常有肉眼看不到的孔隙與刮痕，容易殘留食物碎屑而導致細菌滋生，因此一定要特別注重清潔，選購具有衛福部核發醫材許可證的假牙專用軟毛刷，沾水輕輕刷洗假牙，並保存於清水中，若有無法清潔的汙垢，則可加強使用假牙清潔錠，切記勿將假牙清潔劑放入口中。若單純以一般市售牙膏及牙刷進行清潔的話，假牙表面很可能會被牙膏中的細微粉末顆粒磨損，反而更容易附著食物碎屑與細菌。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。