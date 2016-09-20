怠忽假牙清潔 當心假牙損壞、致口腔疾病

由於假牙表面構造常有肉眼看不到的孔隙與刮痕，容易殘留食物碎屑而導致細菌滋生，因此一定要特別注重清潔。圖片來源：健康365

隨著人口高齡化，國內外也愈來愈多假牙使用者，裝置在口腔內的假牙，除了幫助維持咀嚼功能，也是外物與人體接觸的第一線，如果清潔工作沒做好，輕則損壞假牙，重則可能導致細菌滋生，引起各種口腔疾病，因此一定要特別注意。

關於假牙清潔，許多人常有的迷思是用鹽水、醋浸泡或用熱水煮來進行清潔，但是這些方式都可能對假牙產生傷害。一般的活動式假牙材料大多以樹脂或金屬為主，高濃度的鹽水雖具殺菌效果，但卻可能侵蝕假牙或使假牙中的金屬氧化，造成假牙損壞。醋則具有侵蝕性，容易使假牙的樹脂部分腐蝕、變形或導致金屬部分氧化損壞，假牙殘留的醋酸也可能侵蝕口腔中的真牙。至於用熱水煮沸假牙，雖有一定的殺菌效果，但是高溫也很容易使假牙的樹脂部分變形，一樣不建議使用。

由於假牙表面構造常有肉眼看不到的孔隙與刮痕，容易殘留食物碎屑而導致細菌滋生，因此一定要特別注重清潔，選購具有衛福部核發醫材許可證的假牙專用軟毛刷，沾水輕輕刷洗假牙，並保存於清水中，若有無法清潔的汙垢，則可加強使用假牙清潔錠，切記勿將假牙清潔劑放入口中。若單純以一般市售牙膏及牙刷進行清潔的話，假牙表面很可能會被牙膏中的細微粉末顆粒磨損，反而更容易附著食物碎屑與細菌。

(中時電子報)