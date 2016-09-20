防範腸病毒 教部籲落實防治洗手5步驟
開學後學童接觸頻繁，增加腸病毒傳播機會，國教署今天提醒，掌握「勤洗手、足睡眠、洗玩具、重衛生、速就醫」5個防治撇步，加上勤洗手，共同防範腸病毒。
教育部國民及學前教育署表示，腸病毒傳染力極強，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病人分泌物而受到感染，容易在校園、安親班、家庭等地方傳播，為防治傳染病，學校應教導學童掌握正確洗手時機，如上廁所後、吃東西前、看病前後、擤鼻涕後及玩遊戲後等。
為防範腸病毒，國教署指出，要作好各項防疫措施，掌握「勤洗手、足睡眠、洗玩具、重衛生、速就醫」的5個防治小撇步，同時勤洗手，並落實正確洗手5步驟「濕、搓（至少20秒）、沖、捧、擦」，生病幼童應儘速就醫並在家休息，就可有效控制腸病毒疫情。
國教署也提醒，家長及老師要特別注意自身與學童的衛生習慣，並注意觀察家中病人是否出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，一旦出現上述病徵，務必立即就醫，掌握治療的黃金時間。1050920
(中央社)
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