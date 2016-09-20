2歲女童染腸病毒71型死亡 今年首例

我要評比

疾管署今天公布今年首例腸病毒重症死亡個案，北部一名2歲女童8月底出現呼吸道感染及中耳炎症狀，9月初開始高燒不斷，確診感染腸病毒71型，12日因心肺衰竭及敗血症死亡。

衛福部疾管署防疫醫師蘇韋如在疫情週報中表示，個案女童本身有腦部發育不全，合併右側肢體偏癱與發育遲緩病史。

蘇韋如說，個案8月底陸續出現上呼吸道感染及雙側中耳炎等症狀，9月6日晚間出現高燒、咽喉軟顎出現水泡，就醫後診斷為咽峽炎，3天後出現抽筋、意識不清、口吐白沫等症狀，送醫後收治加護病房，經通報檢驗確定感染腸病毒71型，隨後因病況無改善呈現低血壓與多重器官衰竭的休克現象，12日因心肺衰竭及敗血症死亡。1050920

(中央社)