駐哥處拓展與卡利市經貿合作關係

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為拓展中華民國與哥倫比亞各重要城市經貿合作關係，駐哥國代表葉德貴（左）15至16日赴哥國第3大城卡利市與該市商會座談，並與商會主席Esteban Uribe合影。（駐哥倫比亞代表處提供）中央社 105年9月20日

為持續拓展中華民國與哥倫比亞各重要城市經貿合作關係，駐哥倫比亞代表葉德貴偕經濟組同仁15日至16日赴哥國第3大城卡利市與該市商會進行座談。

葉德貴並分別在ICESI大學及Javeriana大學卡利分校以「台灣與哥倫比亞經貿發展現況及展望」為題發表演說。

葉德貴向卡利商會主席Esteban Uribe說明台哥雙邊經貿交流現況，並盼能與卡利市建立雙邊企業策略聯盟，以及建議卡利商會與中華民國外貿協會簽署瞭解備忘錄，推動雙方企業互訪參加各項國際專業展，具體促成雙邊經貿合作。

此外，葉德貴分別向ICESI大學及Javeriana大學卡利分校師生介紹台灣經濟發展歷程及成功經驗。同時也藉機傳達中華民國願協助哥國加入APEC組織，拓展亞太市場，並強化雙邊經貿合作關係，共創互惠互利榮景。1050920

(中央社)