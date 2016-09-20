駐哥處拓展與卡利市經貿合作關係
為持續拓展中華民國與哥倫比亞各重要城市經貿合作關係，駐哥倫比亞代表葉德貴偕經濟組同仁15日至16日赴哥國第3大城卡利市與該市商會進行座談。
葉德貴並分別在ICESI大學及Javeriana大學卡利分校以「台灣與哥倫比亞經貿發展現況及展望」為題發表演說。
葉德貴向卡利商會主席Esteban Uribe說明台哥雙邊經貿交流現況，並盼能與卡利市建立雙邊企業策略聯盟，以及建議卡利商會與中華民國外貿協會簽署瞭解備忘錄，推動雙方企業互訪參加各項國際專業展，具體促成雙邊經貿合作。
此外，葉德貴分別向ICESI大學及Javeriana大學卡利分校師生介紹台灣經濟發展歷程及成功經驗。同時也藉機傳達中華民國願協助哥國加入APEC組織，拓展亞太市場，並強化雙邊經貿合作關係，共創互惠互利榮景。1050920
(中央社)
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