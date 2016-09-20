搬出吳淑珍 帕運團長盼蔡總統增加獎金

總統蔡英文今天接見帕運代表團，團長陳李綢說，帕運選手獎金最高峰是前總統陳水扁，因陳水扁夫人吳淑珍，當時獎金是正常人一半，現在是正常人的1/10，希望獎金酌予增加。

蔡總統接見「2016年里約帕拉林匹克運動會」代表團時表示，無論得牌與否，大家拚戰展現出的態度，「你們每一個人都值得國人掌聲，你們都是台灣之光」。

蔡總統說，在場所有選手各有動人故事，不只在賽場，每天的生活都在挑戰自我極限，也展現最大勇氣，透過運動讓全國人民看到人生有無限可能。

蔡總統表示，各位用精彩表現告訴大家，走到終點的人絕對堅持到底，沒放棄，不管帕運賽場上結果如何，「你們都是人生賽場上的英雄」；不放棄就會有希望，堅持到底，就有機會獲勝，政府會做得更多，大家一起努力。

陳李綢說，這是她第6次帶代表團參加帕運，帕運會與奧林匹克運動會並駕齊驅、相等地位，國內推展奧運同時，也要考慮帕運發展。

陳李綢表示，行政院體育運動發展委員會應考慮身障運動角色，為身障運動發聲，希望選手獎金能酌予調整。

陳李綢說，身障選手領到獎金最高峰是在陳水扁時，吳淑珍與他們一起去雅典帕運過程，親眼看到選手參加比賽精神與正常人比賽完全不一樣，要克服身體障礙、超越自我、振奮人心。

陳李綢表示，那時吳淑珍為選手爭取到最高的獎金，是「正常人獎金的一半」，但自那時後，選手獎金就恢復到每次都是「正常人奧運的1/10」，「這樣的差別待遇，讓選手心裡上有些不同的感受」。

她說，知道國家財政上的問題，但如果能酌予增加，對選手來講是很大鼓勵，會有更多選手參與運動。

另外，陳李綢也表示，身障選手在各地區沒有訓練空間，有時不能離開工作環境；能否在各地區運動中心提供機會，讓身障選手有練習空間，也有定點集訓，而不只有短期集訓，這是培訓選手要點，請國家重視。1050920

(中央社)