兆豐稱誤繕 黃國昌：驚訝並難以置信
時代力量執行黨主席黃國昌今天說，曾在銀行工作，帳目相符是銀行ABC，對於兆豐金內部調查小組說是「小數點點錯」，他非常驚訝，在完整的調查報告內容出爐前，還是難以置信。
兆豐銀紐約分行遭美罰款1.8億美元，前兆豐金董事長蔡友才責無旁貸。財政部昨天表示，已經註銷蔡友才一等財政獎章；兆豐金董事長張兆順也說明，2014年巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額合計為4.91億美元，但紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元。
黃國昌今天受訪時表示，他肯定財政部對蔡友才進行民事求償及必要保全程序，同時註銷其一等財政獎章，但他無法了解為何拖了這麼久、責任如此明確，求償卻只是在研議中，不進行假扣押，「財政部處理效率遲緩到讓人無法接受」。
對於兆豐「誤繕」的說法，黃國昌表示，他畢業後第一份工作就是在銀行，每天結束營業後最重要的就是結帳，「只要差1塊錢，大家通通不准下班」，當時他還天真地說「自己出1塊，讓大家下班」，但銀行當然不准，一定要帳目相符。
黃國昌表示，沒想到兆豐如今竟然可以出現這麼大錯誤，讓他非常驚訝；在完整的調查報告內容出爐前，「我還是難以置信」，盼能盡快真相大白，而究責、求償行為也要繼續進行。1050920
(中央社)
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