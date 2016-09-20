因應網路威脅 國防部培育資安神盾戰士

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立法院新會期開議，國防部長馮世寬明天將到外交及國防委員會業務報告，報告中指出，為了因應網路威脅，國防部正和相關單位合作，培育「資安神盾戰士」。

立法院第九屆第二會期開議，根據國防部的業務報告書面資料，為了因應日趨嚴重的網路威脅，參考先進國家資通電戰力發展作法，國防部正與經濟部、教育部及民間產官學專業合作，培育資安神盾戰士。

國防部指出，今年漢光演習即徵召民間資訊高手，執行網路攻防；後續將擴大與民間菁英社群交流，廣儲人才，確保資通電作戰優勢。

國防部指出，為提升國軍資通電作戰效能，自105年7月起，以軍事院校培育、大學儲備軍官團招募及志願役士兵選訓方式，廣儲資通電戰力資源，並規劃整合民間人才，希望以高科技網路、數據鏈路及電子作戰能量，完善網路系統防護，維繫國軍指管通資情監偵系統完整與有效運作。

此外，依據國防法第31條，國防部必須在明年3月底前完成「四年期國防總檢討」，國防部表示，內容將具體闡述國防戰略目標、戰力整建方向及國防改革重點，現正進行編纂，並聘請民間學者專家擔任諮詢委員，提供多元意見。1050920

(中央社)