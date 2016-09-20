因應網路威脅 國防部培育資安神盾戰士
立法院新會期開議，國防部長馮世寬明天將到外交及國防委員會業務報告，報告中指出，為了因應網路威脅，國防部正和相關單位合作，培育「資安神盾戰士」。
立法院第九屆第二會期開議，根據國防部的業務報告書面資料，為了因應日趨嚴重的網路威脅，參考先進國家資通電戰力發展作法，國防部正與經濟部、教育部及民間產官學專業合作，培育資安神盾戰士。
國防部指出，今年漢光演習即徵召民間資訊高手，執行網路攻防；後續將擴大與民間菁英社群交流，廣儲人才，確保資通電作戰優勢。
國防部指出，為提升國軍資通電作戰效能，自105年7月起，以軍事院校培育、大學儲備軍官團招募及志願役士兵選訓方式，廣儲資通電戰力資源，並規劃整合民間人才，希望以高科技網路、數據鏈路及電子作戰能量，完善網路系統防護，維繫國軍指管通資情監偵系統完整與有效運作。
此外，依據國防法第31條，國防部必須在明年3月底前完成「四年期國防總檢討」，國防部表示，內容將具體闡述國防戰略目標、戰力整建方向及國防改革重點，現正進行編纂，並聘請民間學者專家擔任諮詢委員，提供多元意見。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。