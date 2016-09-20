MLB》瘋龐、普伊爆衝突 道奇再見安氣走巨人

道奇9局大逆轉氣走巨人，魔術數字降至M7。（美聯社）

爭奪國聯西區龍頭的舊金山巨人與洛杉磯道奇，20日正面交鋒，不約而同派出王牌投手應戰，巨人王牌「瘋龐」龐加納投7局無失分，硬是比下僅失1分的柯蕭，不過他在第7局與道奇普伊爆口角衝突，意外帶起道奇氣勢，於第9局連趕2分，終場道奇以2比1帶走勝利，魔術數字降至M7。

為搶國聯西區龍頭，兩隊在系列賽首戰都派出王牌應戰，而此役由巨人率先突破柯蕭封鎖，1棒紐涅茲安打上壘後，連續發動盜壘，並在試圖盜上三壘時，道奇捕手葛蘭鐸竟發生要命傳球失誤，免費奉送對方1分，但隨後幾局，巨人就未再越雷池一步，柯蕭投6局三振7次失1分，帶著敗投候選退場。

而日前狀況略顯不穩的龐加納，這場比賽威風八面，主投7局狂飆10K，沒有失分，不過比賽後段似乎情緒不穩，面對普伊時被擊出滾地，傳一壘刺殺後卻念念有詞，惹普伊上前理論，瞬間兩隊板凳清空，所幸並未爆發衝突，據《福斯體育》報導，龐加納當時似乎大喊「別看我…」，普伊則回話說「你想對我做什麼」。

龐加納（中）第7局與道奇普伊爆發口角衝突。（美聯社）

龐加納投完7局改由牛棚接手，沒想到道奇打線第9局復甦，連打3安追平後，A.岡札勒斯再補上適時一擊，送回壘上的柯瑞西格，道奇就靠這1分氣走巨人，封王魔術數字也降到M7，而輸球的巨人，則以79勝71敗的戰績，與聖路易紅雀並列外卡第2。

(中時電子報)