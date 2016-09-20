濾掛式咖啡會致癌？食藥署、專家齊打臉名醫

名醫江守山日前於個人臉書爆料，認為濾掛式咖啡的包裝袋添加含有PAE的濕強劑，容易在咖啡沖泡時釋出致癌物，飲下肚後果恐不堪設想。圖片來源：健康365

名醫江守山日前於個人臉書爆料，認為濾掛式咖啡的包裝袋添加含有PAE的濕強劑，容易在咖啡沖泡時釋出致癌物，飲下肚後果恐不堪設想，此話一出也引發民眾恐慌；難道濾掛式咖啡真的會致癌嗎？除了江醫師，其他專家與食藥署是否也有相同看法？

江守山指出，濕強劑本身就是一種致癌物，一般碰到熱水不太會溶出，但是由於濾掛式咖啡中含有醇類與油脂，此時碰到熱水就會加強濕強劑溶出的機會，一旦民眾喝下致癌物，易造成肝癌和腎臟傷害等風險，並強調因為濕強劑未被列為食品添加物，才沒有相關實驗數據證實對人體有害。然而，針對此論述，食藥署表示，濕強劑本身就不可食用，自然屬於非食品添加物，雖的確未有實驗數據證明有害，但濕強劑為國際合法使用，且濕強劑本身為結構穩定的高分子聚合物，原則上沒有溶出問題，民眾不需過於恐慌。除此之外，台北榮總毒物科主任楊振昌與林口長庚醫院毒物科主任顏宗海均表示，從沒聽過這樣的說法，且多數濾掛咖啡用的都是不織布，並非江守山所說的濾掛紙，認為江守山應就其說法提出具體論證與數據，才不會讓民眾徒增恐慌。

至於江醫師所強調之濕強劑中的致癌物質PAE，為Polyamide Epichlorohydrin的縮寫，列屬於2B級致癌物，因其Epichlorohydrin（環氧氯丙烷）遇水時會溶出微量二級致癌物3氯丙二醇，動物實驗曾證實易引起肝癌、腎功能退化等風險。PAE為一種濕強劑成分，常用於某些面紙和濾掛式咖啡紙袋等產品，幫助這些東西在遇到熱水時不會溶解破裂。

(中時電子報)