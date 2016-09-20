好事成雙再續音緣 竹市、彰市兩市立國樂團攜手演出
好事成雙、再續「音」緣。彰化市立國樂團去年底至新竹與新竹市立國樂團舉辦歲末聯合音樂會，廣受好評，今年雙方再度合體，下周六晚間將在彰化演藝廳二度聯合演出，帶來許多雅俗共賞的經典民謠曲目，明天起免費索票。
彰化市立國樂團是全縣最早的公辦樂團，招募中部地區優秀的音樂教師、青年演奏家及音樂班學生，成立12年來每年固定辦理二場音樂會，曾在2009、2012年登上台北國家音樂廳演出，先後曾與新竹市青少年國樂團、臺北市立國樂團附設教師國樂團等，在彰化高中雨賢館舉辦過聯合音樂會。
市公所主秘張臺嶺說，去年底在新竹市演藝廳的「喜上眉梢，樂在其中」歲末聯合音樂會大獲肯定與回響，雙方團隊約定有機會要再合奏，因此今年彰化市主動邀約，再度促成這次雙方的合作，由竹市、彰市兩位指揮家范光宏、張毅宏帶領，兩團合奏《望春風》、《月夜愁》。
張臺嶺表示，「好事成雙」音樂會，彰化市立國樂團準備了《四季紅》、《雨夜花》、《關東序曲》、及電視主題曲組曲，新竹市立國樂團則將帶來《春風夜雨情》、《藍色的思念》等，多首經典民謠到大眾耳熟能詳的電視劇主題曲。
聯合音樂會採免費索票入場，明天起可至彰化市公所社會課及彰化藝術館索取，或致電04-7222141轉1713洽詢。
(中時)
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