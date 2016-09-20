憂慮半島局勢 韓役男移民達新高
今年朝鮮半島（Korean Peninsula）局勢動盪不安，南韓官方統計，光是上半年利用放棄國籍而免除兵役的人數，就高達4千多人，是總體入伍人數27萬人的65分之一，已創下韓國免除兵役人數的歷史新高。
據韓國《中央日報》（The Central Times）報導，從南韓國防部兵務廳向國會提交的報告中顯示，過去5年間共有17229名役齡男子（18-40歲）放棄韓國國籍，從2012年的2842人一路上漲至2014年的4386人次，然而今年光上半年就有4220名公民放棄，其中移民的國家名單以美國居首，日本和加拿大分居2、3名。
揭露此事的國會議員指出，透過報告可看出在放棄國籍名單中，高達9成是因留學等原因長期滯留海外並取得外國國籍，藉此可推斷，只有社會中上階層和經濟較為富庶的家庭才能讓子弟長期滯留海外，顯現出南韓嚴重的社會階級差異。此外，更有多名高階政府官員的子弟透過移民免除兵役義務，更展現這個不公平的現象。
南北韓自韓戰簽署《停戰協定》後，兩國現在仍處於「暫停戰爭」的狀態，並非永久和平相處，北韓今年以來多次進行飛彈試射、核子試爆和武力威脅，其軍事力量的增進是世界有目共睹的，南韓為防止北邊來襲，採取全面徵兵制，役齡男子需服近2年的兵役，只有殘疾或外籍人士得以免除，這也是造成愈來愈多有能力的家庭為子弟安全著想，選擇移民國外來解除這個義務。
(中時電子報)
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