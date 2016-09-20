中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

連假吃胖了！變瘦、改善代謝、排便必備2大營養？

中時電子報
中時健康網
點閱103
我要評比
2/10
酵素和乳酸菌可幫助促進新陳代謝與解決便秘煩惱。
酵素和乳酸菌可幫助促進新陳代謝與解決便秘煩惱。圖片來源：健康365

連假時大餐聚會多，連續幾天的失控飲食，有沒有發現大腿、手臂、肚子，肉便得多一點？通常多天連假的飲食作息跟上班相比之下比較亂，影響到身體代謝。再加上時序漸漸邁入秋天，秋高氣爽的天氣往往讓人食慾大開，只是如果這時不好好控制食量，往往會讓體重大失控。

我們都知道要維持身材必須靠飲食與運動來控制，但對於有初老煩惱或上班族的人來說，如果平常沒有運動習慣的話，活動量其實並不算高，隨著年齡增長往往會受制於新陳代謝變慢或是便秘困擾，導致怎麼樣都瘦不下來。對於想要瘦得健康又不會復胖的人，可以在選擇哪2大幫助你促進新陳代謝與便秘的健康小物呢？

【酵素】

由於市面上許多酵素產品，酵素有上千種，扮演不同的效用，可幫助器官排毒。建議可以選擇成份含有脂肪分解酵素、澱粉水解酵素、天然蔬果植物酵素等等，調理身體體質。酵素可以幫助體內排出老廢物質，也能幫助腸胃消化變好，讓排便順暢、維持良好體態，更能促進新陳代謝。

【乳酸菌】

外食族常常有飲食不均衡、無法天天五蔬果的困擾，根據調查顯示9成以上的人膳食纖維攝取不足，乳酸菌可以幫助體內好菌變多，調整腸道環境，幫助腸胃道蠕動，預防腸道老化；補充乳酸菌和膳食纖維等營養品，可幫助排便順暢、避免體內毒素的堆積，身體代謝一變好，對於控制體重也能事半功倍。

《酵素王》、《乳酸菌+乳果寡糖》x 中時健康-讀者好康活動

想要擁有由「健康購」提供的營養補給品

市價750元的《酵素王》X2、市價1280元的《乳酸菌+乳果寡糖》X2嗎？

中時健康讀者專屬抽獎活動(即日起-2016/10/2)

簡單三步驟 就能參加抽獎活動G O！

1.只要前往「健康365」臉書粉絲團按讚

2.在中時健康原文最下方留言「支持健康365！今夏輕鬆瘦身就靠它」並勾選同時分享至facebook

3.活動將於10/3(一)抽出4位幸運粉絲贈送禮物喔！

(中時電子報)

更多健康新知請上中時健康網
關鍵字：酵素乳酸菌
點閱103
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。