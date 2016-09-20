連假吃胖了！變瘦、改善代謝、排便必備2大營養？

酵素和乳酸菌可幫助促進新陳代謝與解決便秘煩惱。圖片來源：健康365

連假時大餐聚會多，連續幾天的失控飲食，有沒有發現大腿、手臂、肚子，肉便得多一點？通常多天連假的飲食作息跟上班相比之下比較亂，影響到身體代謝。再加上時序漸漸邁入秋天，秋高氣爽的天氣往往讓人食慾大開，只是如果這時不好好控制食量，往往會讓體重大失控。

我們都知道要維持身材必須靠飲食與運動來控制，但對於有初老煩惱或上班族的人來說，如果平常沒有運動習慣的話，活動量其實並不算高，隨著年齡增長往往會受制於新陳代謝變慢或是便秘困擾，導致怎麼樣都瘦不下來。對於想要瘦得健康又不會復胖的人，可以在選擇哪2大幫助你促進新陳代謝與便秘的健康小物呢？

【酵素】

由於市面上許多酵素產品，酵素有上千種，扮演不同的效用，可幫助器官排毒。建議可以選擇成份含有脂肪分解酵素、澱粉水解酵素、天然蔬果植物酵素等等，調理身體體質。酵素可以幫助體內排出老廢物質，也能幫助腸胃消化變好，讓排便順暢、維持良好體態，更能促進新陳代謝。

【乳酸菌】

外食族常常有飲食不均衡、無法天天五蔬果的困擾，根據調查顯示9成以上的人膳食纖維攝取不足，乳酸菌可以幫助體內好菌變多，調整腸道環境，幫助腸胃道蠕動，預防腸道老化；補充乳酸菌和膳食纖維等營養品，可幫助排便順暢、避免體內毒素的堆積，身體代謝一變好，對於控制體重也能事半功倍。

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(中時電子報)