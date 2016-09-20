強化避災 竹市長林智堅送小一生防震頭套
新竹市消防局為提升學童地震避災安全指數，在市長林智堅及議會支持下，購入6000個防震頭套配發給所有國小一年級學童，不僅可避免地震時被掉落物品砸傷，平常亦兼備午睡枕及靠墊功能，增加學童使用防震頭套的習慣。
副市長沈慧虹20日赴青草湖國小發送防震頭套給學生們，並親自指導使用方式，在老師引領下模擬地震發生時的逃生方式，演練後孩子們還回贈使用防震頭套的心得畫冊，表達對市府的感謝之意，讓沈慧虹看了好窩心。
消防局指出，台灣位於歐亞板塊與菲律賓板塊交界處，有感地震發生頻率高，新竹市位於新竹斷層和新城斷層2個地震帶上，災害發生時應有充足的避災觀念，透過教育向下扎根。
沈慧虹表示，市長林智堅目標要打造友善兒童城市，「安全」是送給孩子們的首要禮物，防震頭套具柔軟度及厚度，可避免遭到掉落物品砸傷頭部外，另可在午睡時當作睡枕或椅背靠墊，另附1個哨子，遇任何緊急狀況皆可使用，讓防災器材融入日常生活。
(中時)
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