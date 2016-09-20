安檢大升級 新竹地院購入百萬X光機

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新竹地方法院新購入1台要價百萬的X光行李檢查機，安檢層級比照高院。（徐養齡攝）

警戒全面升級！新竹地方法院近期購入1部要價近百萬元的行李X光機，預計下周起正式啟用，加上既有的金屬探測門，安檢程度已提升到高院等級，明年竹北新院啟用後也將移往該地繼續使用。

彰化地院今年6月發生美籍被告聆判後當庭割頸自殺，自盡凶器是1把預藏在褲子口袋的利剪，此案後，法院安檢問題引起關注，新竹地方法院院長江德千坦言，高院對此事相當關注，指示下級法院加強安全檢查。

新竹地院從善如流，自此加強既有的金屬探測門檢測，進入者一律需檢查攜帶物品，或置物於門口新設的置物櫃中，中秋連假後更引進全新X光行李檢測機，安檢指數成為桃竹苗地院先驅，進院有如出海關般嚴格。

江德千指出，民眾進院速度，恐因安檢而變慢，但法院畢竟為是非之地的公共場所，為避免突發狀況再度發生，安檢層級的提升是必然的作為。

據了解，X光安檢機在操作上需2名人員操作執行，金屬探測門則需1人，同時間共要3名人力值班，對現階段法警實質員額頗為吃重，基層大喊吃不消；院方對此先規劃2人輪值，但安檢仔細度不打折。

江德千表示，預定明年7月啟用的竹北新院，安檢亦將比照現行做法，4個出入口初步規劃將只開放東側門，X光安檢機將扮演第一道維安的重要角色。

(中時)