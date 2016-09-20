柯赴議會施政報告 國民黨團強力杯葛

台北市柯文哲(左)20日出席台北市議會進行施政報告之前，在議會的大門就碰見現場抗議的大巨蛋護樹聯盟拉布條抗議未與遠雄解約，並遞交陳情書。 (鄭任南攝)

台北市柯文哲(右)20日出席台北市議會進行施政報告，陳重文議員抗議柯文哲大巨蛋案未與遠雄解約，浪費市民的錢，將印有民脂民膏的小豬撲滿送給柯文哲，多位議員也手舉民調吊車尾的牌子同時也撒了滿天的假鈔票抗議。 (鄭任南攝)

陳重文議員(見圖左)表示柯文哲大巨蛋案未與遠雄解約，浪費市民的錢，當場將內含假鈔印有散財童子的氣球戳破，表示抗議。 (鄭任南攝)

台北市柯文哲20日在台北市議會進行施政報告，在前一天請辭的法務局長楊芳玲也未出現在市議會，柯文哲後方法務局長的位置上坐著代班的法務副局長林淑華。(鄭任南攝)

台北市長柯文哲今赴議會施政報告，國民黨團火力全開，打頭陣的議員陳重文痛批柯亂花二備金，食衣住行類都有，根本是各局處的「散財童子」，接著將3顆貼滿「詐騙市長」等標語的大氣球戳破，裡面裝的紙鈔散落一地，最後他奉上一隻小豬撲滿，要柯開源節流，不要亂花錢，「發一下重陽敬老金吧。」

接棒上場的議員吳世正說，柯的施政報告裡充滿大話，說自己民調之高，施政完成率高，實際上完全看不出來。他舉南港機廠解約為例，轟柯偷偷默默，私下與日勝生達成協議，沒經過議會同意就解約，2.4億賠償金誰出？另外還有台北西站拆遷解約恐賠3億，「你真的是皇帝市長、民主之賊。」

議員王鴻薇則劈頭就問議長吳碧珠，法務局長楊芳玲開議第一天就請辭，過去有看過這種狀況嗎？吳緩頰說，「這麼多年我忘記了，」辭職是官員權利，予以尊重。王鴻薇指出，楊芳玲以「處理要務」為由休假5天，這已經是偽造文書了，實在太難看。

她抨擊，議員今天是「很勉強」，才願意在這聽施政報告，她舉出經濟日報公布的最新六都幸福力評比，結果又倒退7名，不管是滿意度民調、教育力，幸福指數，台北市都吊車尾，過去國民黨、民進黨和無黨籍執政，從來沒發生過這種狀況，「我們已經搖搖欲墜了。」

(中時)