國際清算銀行：大陸有債務爆炸危機
國際清算銀行（BIS）日前警告，中國大陸債務有爆炸的危險。BIS的信貸缺口指標顯示，大陸債務累積可能會繼續加速。
法廣中文網援引法新社報導，BIS在18日晚間公布的一份季報指出，大陸信貸對國內生產毛額（GDP）的缺口（信貸缺口）達到30.1%，這是1995年以來的最高水準。
「信貸缺口」指的是信貸與GDP比例與其長期回溯趨勢的偏離度。這項數據膨脹可能暗示信貸過度成長和金融蕭條可能即將到來。
報導說，一般認為這項指標若高於10%，便暗示中國大陸銀行業壓力風險上升。
不過，也有一些專家估計，由於中國大陸擁有豐厚的外匯存底，透過直接干預等方式，可以幫助大陸經濟度過金融難關。
BIS在第一季報告中指出，中國大陸信貸缺口居BIS調查研究的43個經濟體之首。這些經濟體包括美國，英國和希臘等。1050920
(中央社)
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