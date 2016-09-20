護樹團體盼解約大巨蛋 柯文哲收陳情書
松菸護樹志工團等公民團體今天到台北市議會前抗議，要求台北市長柯文哲公開說明大巨蛋處置，並喊出「弊蛋腫瘤不切除，台北真的會完蛋」。柯文哲事後收下陳情書。
松菸護樹志工團、松菸公園催生聯盟、台灣護樹團體聯盟等公民團體下午赴台北市議會前抗議，公民團體要求柯文哲要公開說明大巨蛋續建後，市民面對潛在威脅，且台北市政府是自斷手腳讓遠雄綁架市民。
松菸公園催生聯盟召集人游藝表示，遠雄日前未能完成限期改善條件，台北市政府卻以「保留終止契約權利」和遠雄繼續協商，跌破全市民眼鏡，且自請離職的法務局長楊芳玲選在議會開議前遞辭呈，根本是不負責任的行為。
他說，去年初早已把大巨蛋相關資料送給台北市政府參考，且還當面拜會楊芳玲，當時楊芳玲還直言，若不盡快解決大巨蛋案，會對市府不利，但沒隔多久，楊芳玲卻在議會提及「大巨蛋合法不合理」等言論，顯示市府對大巨蛋案的法律見解已經定調。
松菸團體表達完訴求後，也在場喊出「弊蛋腫瘤不切除，台北真的會完蛋，有請議會支持解約捍衛公平正義」，「說清楚、講明白，柯市長踹共，現在不終約，被綁一輩子」。
柯文哲下午1時許從市府走到議會，進入議會時，柯文哲也收下陳情書，但並未對外表達意見。1050920
(中央社)
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