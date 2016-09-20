英法旅遊不再安全 旅客多往非洲越南跑

圖為法國警察於尼斯恐工後，於當地巡邏照。（圖／美聯社）

法國、英國恐怖攻擊事件頻傳，不僅當地居民不安全，就連旅客的生命安全也受到威脅。《紐約時報》表示，近年來前往巴黎、羅馬、倫敦等城市的旅客造訪數量降低，而北歐、非洲、越南等國的旅遊業異軍突起，成為旅客愛去的國家。

美國旅行社Austin Adventures老闆丹‧奧斯汀（Dan Austin）說：「歐洲（尤其是法國）是所有國家中業績最差的，只有它的（旅客量）是下跌的，其它地區都成長。」

紐約專辦豪華旅遊的旅行社Ovation Vacation表示，儘管希臘在破產後，旅遊業也一度陷入危機，但現在希臘旅遊開始回暖了。執行長傑克（Jack S Ezon）說：「他的客戶們認為他們每年都可以去歐洲，不急著現在去，因此他們現在想去風光明媚、自然景觀有特色的地方，像是挪威、冰島、寮國龍坡邦、緬甸伊洛瓦底江，或是流經中國西藏自治區、雲南省、寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南的湄公河等。」因為這些地方相較於巴黎和倫敦都相對安全、人民也有禮，因此這幾個地方的旅遊業成長很快。

雖然前往歐洲國家（尤其是英、法）的旅遊人量下跌了不少，但令人意外的是，西班牙和愛爾蘭的觀光業仍然持續成長。據旅遊業者Expedia數據顯示，今年到目前為止，北美旅客到馬德里和巴塞隆納的數量成長了百分之20。愛爾蘭觀光局表示，過去5個月中，從北美來的遊客成長了百分之18。

(中時電子報)