阿信還原戀愛真相 公開「手機畫面」作勢拍桌

阿信在節目上秀出手機畫面澄清傳聞。(圖/取材自五月天歌迷同聚會)

五月天主唱阿信日前上電台節目，手機桌面被發現疑似放自己宣傳照，因此被粉絲虧說是「自戀王」，甚至還一度謠傳是新歡的照片，昨天阿信再度上電台受訪時，他則大方拿起手機自清，結果真相大白桌布其實是動物的照片。

阿信在舞台上魅力十足。(圖/本報系資料照)

日前有粉絲PO出阿信受訪的照片，有眼尖網友發現手機桌面，隱約看出是一個人的輪廓，放大後發現似乎就是阿信為自家品牌代言的宣傳照，因此被粉絲虧說「跟自己談戀愛」，阿信昨天也趁上節目時澄清傳聞，他趁空檔時將手機秀給鏡頭看，據悉桌面並非阿信的照片，而是隻貓咪的照片，也算是還給他清白，不過他卻面露嚴肅表情，不時指著鏡頭，甚至還作勢拍桌表達「不滿」，突如其來的舉動，也讓粉絲笑稱好可愛，不過也有人表示，阿信可能真的很生氣吧，畢竟隱私被侵犯了。

(中時電子報)