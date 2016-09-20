阿信還原戀愛真相 公開「手機畫面」作勢拍桌
五月天主唱阿信日前上電台節目，手機桌面被發現疑似放自己宣傳照，因此被粉絲虧說是「自戀王」，甚至還一度謠傳是新歡的照片，昨天阿信再度上電台受訪時，他則大方拿起手機自清，結果真相大白桌布其實是動物的照片。
日前有粉絲PO出阿信受訪的照片，有眼尖網友發現手機桌面，隱約看出是一個人的輪廓，放大後發現似乎就是阿信為自家品牌代言的宣傳照，因此被粉絲虧說「跟自己談戀愛」，阿信昨天也趁上節目時澄清傳聞，他趁空檔時將手機秀給鏡頭看，據悉桌面並非阿信的照片，而是隻貓咪的照片，也算是還給他清白，不過他卻面露嚴肅表情，不時指著鏡頭，甚至還作勢拍桌表達「不滿」，突如其來的舉動，也讓粉絲笑稱好可愛，不過也有人表示，阿信可能真的很生氣吧，畢竟隱私被侵犯了。
(中時電子報)
關鍵字：阿信
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。