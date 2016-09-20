前女友自殺1年後…金凱瑞被控過失致死

金凱瑞去年憔悴為前女友懷特抬棺，令人動容。(達志影像)

好萊塢男星金凱瑞（Jim Carrey）的化妝師前女友卡薩琳娜懷特（Cathriona White）去年9月自殺身亡，臨終時曾留下遺書給金凱瑞，透露自己為情所困，如今懷特的分居丈夫馬克柏頓（Mark Burton）委託律師控告金凱瑞，指金凱瑞涉嫌非法購買處方藥給懷特，導致她服藥過量致死。

懷特生前分居丈夫日前法院提告，指金凱瑞害死自己妻子，原因是金凱瑞靠著自己財富與地位，用假名「Arthur King」幫懷特非法取得處方藥，導致懷特服用藥物過量致死，還在懷特死後試圖隱匿、模糊自己與此事的關聯與責任。

對於懷特丈夫的指控，金凱瑞在剛剛發聲明痛斥，「多麼可怕的羞辱，對我來說私下和對方律師和解很容易，但有時你得站出來並捍衛自己名譽，去對抗這世界的邪惡。」

金凱瑞聲稱他絕不會容忍那些試圖從他或自己所愛女人身上牟利的人，「在我遇見懷特以前這些問題就存在著，很遺憾地，她的悲劇誰都無法掌控。我由衷希望有天人們可以停止從這些事情中牟利，讓她好好安息。」

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(中時電子報)