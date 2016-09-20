里約帕運》會徽與國徽分不清？ 代表團遭對岸打壓

蔡英文總統今在總統府接見帕運代表團，團長陳李綢向蔡總統說，這次在里約帕運受到中國打壓，中國透過帕委會要求代表團把制服上面的會徽從國徽（左）改成黨徽（右）。（中央社）

蔡英文總統接見帕運代表團，團長陳李綢（前）在接見時透露，賽前曾接到國際帕委會（IPC）來函，表示中國大陸抗議我代表團的會徽不符規定，最後代表團只好以更正的貼紙蓋上，以避免影響到選手出賽。陳李綢向蔡總統建言，希望能釐清會徽的爭議，以免日後再發生類似事件。（中央社）

中華里約帕運代表團20日上午前往總統府接受蔡英文總統的表揚接見，但總團長陳李綢卻表示，中國大陸隊抗議我方選手制服上的會徽是國徽，導致選手們被迫把會徽撕掉方能出賽，嚴重打擊選手士氣。

陳李綢說，中國大陸在中華隊出發前2周即來函抗議我方團服上的會徽繡的是國徽，而且顏色不符奧會規定，透過國際帕拉林匹克委員會來函要求我方改善，帕委會來信告知，希望得知我方如何因應。直到出賽前一天代表團擔憂如果不處理的話可能影響選手出賽資格，最後還是決定把會徽拿掉。

陳李綢強調，這是她第一次發現國徽與黨徽不同，過去都沒有發生過被抗議的情況，這次確實感受到被打壓，雖然不希望演變成政治議題，但擔憂未來在國際賽場上會變成常態，希望藉此機會釐清奧會使用的是國徽還是黨徽？

陳李綢說，選手分散各地，缺乏訓練空間，很難有固定的訓練時間和地點，2004年雅典帕運時有前總統夫人吳淑珍陪同出團，看見殘障選手辛苦，因此爭取獎金為一般奧運選手的一半，但之後就恢復成一般選手的十分之一，知道目前國家財政有困難，仍期盼教育部體育署能適時調高國光獎金，對選手們將是最大的鼓舞與支持。

(中時電子報)