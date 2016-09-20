海碩男網》對手排名高他1617名 吳東霖演大驚奇
海碩男網賽單打持外卡的我國18歲小將吳東霖，硬撐著第2盤就抽筋的大腿，首輪面對世界排名131的美國好手庫德拉上演大驚奇，以7比5、7比6(8)，撂倒排名高出他1617名的大會第8種子庫德拉，挺進男單次輪。
此勝堪稱吳東霖「最痛苦一役」，他賽後出現些微中暑、脫水，電解質失衡症狀，右手、大腿股四頭肌抽筋，到最後全身都抽筋休息近1小時，最後還因為抽筋未好僅能站著受訪，訪問中途更一度因為連肋骨下方都抽筋中斷20分鐘，也顯見此勝可貴。
「以前沒這樣抽過」，儘管身體不適，吳東霖仍為此勝感到振奮，「當然很開心，其實第2盤就有點抽筋，但就硬撐，想說拚拚看能不能打得贏。」
吳東霖首盤6比5領先後關鍵破發對手，順利7比5先下一城。次盤雙方拚戰至6比6逼入搶七決勝局，兩人分數緊咬6度平手，8比8後吳東霖頂住壓力，保發後再破發直下2分，10比8搶七勝出挺進16強。
這一勝吳東霖不單單靠運氣，他賽前功課沒有少，上網查庫德拉影片，特別注意庫德拉正拍受迫會失誤，此外也小心庫德拉的拿手搶分招式，「我會繼續加油，這只是一個開始。」他接來將面對自會外賽打進的日本吉備雄也，一拚8強門票，上午另役李冠毅單打首輪則3比6、2比6不敵澳洲伊布。
(中時電子報)
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