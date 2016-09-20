高市議員李雅靜呼籲清掃環境 防治登革熱

颱風過後連續幾天出現間歇性豪大雨，極易形成户外空曠地的積水，加上已經邁進秋季，國民黨鳳山區高雄市議員李雅靜憂心颱風過後登革熱疫情升高，呼籲市府防疫單位提高警覺，也籲請市民鄉親確實清理住家及周邊的積水和瓶瓶罐罐，防止病媒蚊孳生，守護安全衛生的家園。

李雅靜表示，她觀察到民眾在颱風後的清理打掃工作，大多集中在倒樹、斷枝、落葉的清掃，對連日大雨造成的户外積水及瓶罐容器的清理反而容易忽略了，加上季節的變換，而造成登革熱肆虐。因此，在颱風過後李雅靜立即提醒市府及民眾提高警覺，全力防制疫情的爆發擴大。

李雅靜認為，上述的呼籲並非危言聳聽、杞人憂天，她指出，兩年多前高雄大氣爆，當大家忙於搶救傷亡、重整家園期間，又逢連日大雨，當時李雅静就緊急呼籲注意防範登革熱大爆發。但李雅静的呼籲却未受到應有的重視，結果那年下半年登革熱果然失控，確診病例飆破萬，讓市民的生命及健康飽受威脅，許多人對此仍記憶猶新。

李雅靜記取以往的慘痛經驗教訓，寧可未雨綢繆，甚至在守護人民生命安全健康上，她不惜扮演不討喜的「烏鴉」。李雅静相信，只要大家在颱風後在清理家園時，再多辛苦一下確實清理積水瓶罐容器，就能杜絕病媒蚊，有效防止登革熱的威脅。

(中時)