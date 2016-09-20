家樂福台灣週開跑 蔬果不漲價

家樂福台灣週開跑，平價供應履歷蔬果。(業者提供)

外銷日本等級、口感一流的「金蕉伯香蕉」，週限時特價79元。(業者提供)

莫蘭蒂颱風遠離，但菜價也應聲上揚，家樂福逆勢操作趁此時推出「台灣週」，除了依照風災前的價格平價供應履歷蔬果外，更蒐羅上千支台灣好物一次促銷，包含台灣人必吃的農會好米、品質安心的農會契作農產品、最在地的排隊名店等，讓民眾一次吃遍全台好味道。

家樂福公關經理林夢紹表示，中秋節過後家樂福將連續推出一系列國際週主題，希望以優質的主題訴求和百貨周年慶做出區隔。而首波的台灣週，雖然剛好在接連二個颱風過後開檔，不過家樂福近年大量增加產地直採和生鮮履歷商品，並且及早備貨，因此台灣週仍然持續推出平價生鮮蔬果，包含25元的「履歷青江菜、小白菜」、13元的、「有機金珍菇」、39元一斤的香蕉等。

此外，林夢紹也指出，為了讓台灣週商品更有可看性，家樂福特別經過半年籌畫，派出專人上山下海，跑遍全台灣，有充滿地方特色的農產乾貨及加工商品，如利用有機的火龍果為原料製作的竹林農會火龍果麵、南投農民契作草莓，並委託台酒合作釀造的完莓主義草莓啤酒、以台灣好山好水灌溉種植的一等好米池上多力糙米、霧峰農會五甲地特別栽種香米等。

除了農產品，傳統在地老店好味道也是台灣週推薦好物，如團購超搶手的垂坤洋芋片、福義軒芝麻蛋捲，婆婆媽媽廚房一定要有的：白兔牌上烏醋、岡山哈哈豆瓣醬，還有號稱鮮奶界精品的高大鮮乳等，都是台灣週嚴選必推。

近年，不少民眾也喜歡走台灣懷舊風，台灣週也推出從以前紅到現在的人氣經典好商品，如陪伴許多人長大的明星花露水、水晶肥皂、天工牌去漬粉、黑松汽水、小美冰淇淋、味王袋麵、青箭口香糖等，讓民眾可以重溫這些熟悉的好味道。

家樂福台灣週自9月20日起至10月4日止，部分商品數量有限。

(時報周刊)