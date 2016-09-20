王毅會英外相 讚賞辛克利角核電案過關
中國大陸外交部長王毅19日在紐約會見英國外交大臣強生時說，雙方有條件打造好中英關係「黃金時代」，大陸讚賞英國政府批准中法企業合作興建辛克利角核電廠的決定。
新華社報導，王毅美東時間19日晚間在紐約會見強生（Boris Johnson）時表示，中英關係保持良好發展態勢，雙方有條件、有基礎打造好中英關係「黃金時代」。
王毅說，中國大陸重視英國在國際事務中的影響力，願從戰略角度和全球視野看待兩國關係，對接好「一帶一路」倡議和英國發展戰略，加強人文交流，開展多種形式的三方合作。
他還說，中國大陸讚賞英國就辛克利角核電廠案作出「明確決定」，希望這項興建案順利實施。
強生表示，中國大陸是英國愈來愈重要的合作夥伴，英國願利用「一帶一路」建設促進雙邊各領域合作，積極開展三方合作，穩步推進辛克利角核電廠案，推動兩國關係在「黃金時代」取得更大發展。
英國首相梅伊（Theresa May）15日宣布，批准法國電力集團（EDF）與中國廣核集團合作興建造價180億英鎊的辛克利角核電廠。這項計畫曾因梅伊要求重審而暫緩，造成中英雙邊關係緊張。1050920
(中央社)
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