馬勒卡登陸 日發63萬人撤離警訊

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威力強大的颱風馬勒卡今天直撲日本南部，傾盆大雨導致當地部分社區陷入汪洋，當局對逾63萬人發布撤離警訊，至少106航班被迫取消。

法新社報導，日本氣象廳指出，馬勒卡子夜之後不久在最南端的九州登陸，帶來時速180公里強風。路透社報導，預期颱風將沿日本太平洋岸，朝東北方向前進並直撲東京，明天清晨才會離開陸地，進入太平洋。

時事通信社報導，包括仍未從今年稍早強震中復原的熊本在內，當局對相關地區6個縣的約63萬2500人發布撤離警訊。

報導說，這個颱風在九州南部造成兩人輕傷。氣象廳預報，日本太平洋沿岸直到今晚都將持續降雨，並呼籲民眾提防淹水、土石流和巨浪。

法新社報導，宮崎在24小時內降下創紀錄的578毫米雨量，日本放送協會（NHK）畫面顯示，當地屋舍、汽車和稻田部分遭棕色泥水淹蓋。

強風吹破住家窗戶，造成1名30多歲婦女輕傷，另有6人因家園被水淹沒而需搭乘救生艇撤離。截至目前，並無重傷或死亡通報。

本月稍早颱風獅子山重創日本，造成至少17人死亡。而在此之間還有另外兩個颱風侵襲日本東北，奪走兩條性命。（譯者：中央社何宏儒）1050920

(中央社)