員警跟蹤10公里 機車竊賊渾然不覺
陳姓男子騎著偷來的機車在彰化市街頭閒逛，2名員警暗中跟蹤約10公里遠，將陳男逮捕。
彰化警分局民族路派出所員警蕭勝文、楊仁杰昨天執行例行巡邏勤務時，在彰化市南郭路發現騎著機車的44歲陳姓男子，認為陳姓男子形跡可疑，查詢機車的車牌號碼，發現陳男騎的機車已報失竊。
2名員警為免打草驚蛇，暗中跟蹤陳姓男子，從彰化市一路跟到鹿港鎮，等到陳姓男子騎進一條產業道路時，見時機成熟，將陳姓男子逮捕到案，同時在陳男騎乘的機車上找到安非他命吸食器。
陳姓男子在警訊時供稱，他行竊犯案10多起，都沒有被人抓到，沒想到暗中被跟蹤了10公里都沒有發現員警，這次被抓算是認栽了；陳姓男子訊後，被依毒品以及竊盜等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。1050920
(中央社)
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