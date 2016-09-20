韓媒：陸客不文明旅遊 濟州島居民惱火
南韓濟州島一直是中國大陸遊客免簽證入境熱門旅遊地，但隨著當地接連發生陸客不文明犯罪行為，也再次成為輿論焦點。
南韓聯合新聞通訊社今天指出，最近不少中國大陸遊客隨意帶走濟州島文化遺產龍頭岩周邊的火山岩天然石、捕撈海產品，毀壞景區設施、公共場所喧譁、性騷擾等干擾行為，令其他遊客和當地居民不滿。
雖然，南韓警方加強了對中國大陸遊客的「不文明行為」執法，但效果並不彰顯。
報導指出，據濟州地方警察廳統計，外國遊客因闖紅燈、亂扔垃圾、隨地大小便等受到輕罪指控的案件數去年為1267件，今年1至8月就達3750件，大部分涉及陸客。旅韓華人（指中國大陸和歸化韓籍的中國朝族）犯罪數也逐年遞增，2011年58人、2012年89人、2013年194人、2015年為260人，今年前8個月已達279人。
9月17日，一名當地女子在濟州某教堂禱告時被一名中國男子用刀刺死；9日，濟州某餐廳女老闆和客人們被一群中國大陸遊客打傷；此前當地還發生中國女子遭相識的中國導遊謀財害命並棄屍的案件。重案頻發不僅在當地引發恐慌情緒，還激起要求全面審視外國遊客免簽入境政策的呼聲。1050920
(中央社)
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