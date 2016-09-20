2歲女童染腸病毒 發病6天後不治

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腸病毒疫情升溫，疾管署今表示，北部一名2歲女童9月初確診感染腸病毒71型，發病6天後因心肺衰竭及敗血症死亡，是今年首例腸病毒重症死亡個案，呼籲5歲以下孩童家長當心。

衛福部疾管署科長郭宏偉今天在疫情週報中表示，國內近期腸病毒疫情略升，上週門、急診就診共7295人次，相較前一週6977人次略增4.6%，目前社區腸病毒主要流行病毒株仍為克沙奇A型。

防疫醫師蘇韋如今天在疫情週報中表示，上週北部一名2歲女童因感染腸病毒71型重症死亡，個案8月底陸續出現上呼吸道感染及雙側中耳炎等症狀，9月初開始高燒不斷、咽喉軟顎出現水泡，診斷為咽峽炎。

蘇韋如說，9月6日女童突然出現抽筋、意識不清、口吐白沫等症狀，送醫後送加護病房急救，確診感染腸病毒71型，經多天急救病況無改善，呈現低血壓與多重器官衰竭的休克現象，6天後即因心肺衰竭及敗血症死亡。

蘇韋如指出，女童本身雖有腦部發育不全，合併右側肢體偏癱與發育遲緩病史，但年紀太小、免疫力不足仍是最大危險因子。

疾管署表示，該名個案已完成署外兒科專家複審確認為腸病毒重症死亡個案，疾管署近期將召開專家會議，針對該個案死因及未來腸病毒疫情防治、因應作為等進行討論與諮詢。

據疾管署統計，截至今年9月20日腸病毒重症共21例，20例感染腸病毒71型、1例感染克沙奇A5型，蘇韋如提醒，腸病毒71型重症致死率約3%至20%，5歲以下孩童更是危險族群。

疾管署呼籲，孩童一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應速送至醫院治療，以利及早治療。1050920

(中央社)