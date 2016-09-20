印尼總統：社群媒體充斥霸凌輕蔑
網路霸凌事件層出不窮，印尼總統佐科威譴責社群媒體日益猖獗的亂象，認為社群媒體如今充斥輕蔑、嘲笑彼此的言論，要求教育部加強道德教育。
印尼國務祕書處指出，佐科威昨天在東爪哇出席一場活動時表示，「社群媒體的霸凌是印尼的價值嗎？」他呼籲社群媒體上的邪惡行為不應該再持續下去，會讓人價值觀混淆。
佐科威說，如果這樣的行為一代傳承一代，印尼的的價值觀、禮儀都會受到侵蝕。包括認同、品德、禮貌、努力、樂觀等價值觀，現在都已逐漸流失。
談到如何防範社群媒體的亂象，佐科威說，他已要求教育部正視這個問題，增加學校裡的道德及禮儀教育。
印尼之前發生過1名男子把執政黨民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂和總統佐科威的照片，合成為色情圖片，並以臉書帳號上傳網路。這名男子後來被警方逮捕。
此外，日惹1名女研究生日前在網路上發表歧視日惹民眾的言論，po文指出，「日惹是窮困、愚蠢和未開化的地方。雅加達和萬隆的朋友們，請你們千萬不要來日惹」。這名女學生遭到檢方起訴。1050920
(中央社)
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