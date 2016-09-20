人口老化 高市力推1區1日照中心

高雄市政府全力布置38個行政區每區都有1間老人日照中心。（吳江泉攝）

在老人日照、日托中心，老人家相揪一起快樂運動。（吳江泉翻攝）

長期照顧服務法明年6月正式上路，高雄市65歲以上老年人口已達36萬4429人，占全市人口13.12%，並以每年2萬人攀升。高雄市政府結合民間單位合作普設老人日間照顧中心，已在11個行政區成立14間老人日照中心，可收托419人，下半年還有4處開辦，但距離衛福部1區1日照中心的目標，還有很長的路要走。

高市府社會局長姚雨靜表示，普設老人日間照顧中心是面臨老人化社會的既定目標，但高雄縣市合併後，有多達38個行政區，不像台北市成立18個老人日照中心就已達標，要達到38區都有據點的目標，還要尋找現有學校、消防、農會等空間改建符合要求的日照中心。

高市府推動「長照10年計畫2.0」，是強調社區式長期照顧服務，民眾因年歲增長身體老化、疾病造成的失智、失能狀況，如需要長期照顧服務，除申請使用到宅的居家服務外，也可選擇日間照顧中心，讓長輩走出家門，與社區互動。

高市老人日照中心運用現有空間活化改造且各有特色，例如結合醫療單位的國軍高雄總醫院左營分院日間照顧中心、衛生福利部旗山醫院日間照顧中心；也有不少是舊有空間翻新辦理，如燕巢日照中心是以鄉代表會空間整建，內門日照中心以環保局清潔大隊辦公空間修繕，彌陀區善逸日照中心租用彌陀區農會閒置倉庫打造而成。

社會局表示，很多人不知道利用老人日照中心服務來照顧長輩，中心每周開放5天，每天8小時，服務對象為經專業評估的失能或失智長輩，服務型態有如幼兒園，所以又被稱為銀髮幼兒園、長青托老所。在那裡有社工、照顧服務員或護理人員等專業人力，白天長輩在日照中心接受生活照顧、延緩失能退化程度，傍晚再由日照中心交通車或家屬接送回家，避免照顧者蠟燭兩頭燒。

(中時)