高市本週徵才 共3355個工作機會

高雄市政府勞工局訓練就業中心本週密集舉辦8場徵才，總職缺達3355個，為促進廠商提升起薪水準，訓就中心今年起要求參與中大型徵才的業者，職缺起薪須達24K以上，經中心統計，今年以來中大型徵才職缺平均薪資皆達27.5K以上，期望事業單位共同帶動大高雄薪資水平，留住優秀人才。

9月21日(三)下午2時起有4場徵才，「頎邦科技、祥立電信、漢衛保全」在三民就服站徵求110人，路竹區公所則由「世鎧精密」徵求100人；第3場在鳳山就服站，「歐艾斯、君牧、曜鎂、益在」徵求50名保全、停車場收費員等；緊接著下午3時在前鎮區興東里活動中心，「高雄國際休閒會館、隆洋遊艇工業、太子保全、日安環保工程」招募53人。

9月22日(四)下午2時，「群創光電、日月光半導體、加銘鋼鐵、壽元治實業」在左營就服站徵求197人；同日晚間6時30分，訓就中心將於三民區寶珠溝里活動中心舉辦夜間徵才，有「和春物業管理公司、如心清潔、詠新文化事業、清一色牛肉麵、東京都保全」提供77個廚房人員、儲備幹部、文教業務專員及清潔員等職缺。

9月23日(五)辦理2場徵才，下午2時在前鎮就業服站，「宗華實業、威務股份、隆洋遊艇工業、擎豪工程行」招募93人，同日晚間6時30分；在楠梓區惠豐里活動中心舉辦夜間徵才，「奇賓機械、新高清潔服務公司、建傑企業、眾信企業」聯合招募80人。

此外，訓練就業中心訂於9月24日（週六）上午9時至中午12時30分，在岡山農工舉辦大型徵才，包括「全國電子、碳佐麻里、統聯客運、台力橡膠、正興活塞」等60家廠商，提供各類工程師、儲備幹部、服務人員等逾2,500個職缺，本次徵才與南部科學園區管理局合辦，瀚宇彩晶、友達光電招募工程師、技術員，起薪35-37K；為使民眾求職地域不設限，如符合資格還可申請「跨域就業津貼」，可享最高3萬元搬遷補助、每月最高5千元租屋補助或每月最高3千元交通補助，現場還有「銀髮族求職便利專區」、「打造完美印象及履歷」就業促進課程、「求職防騙戲劇表演」，歡迎市民做伙來找好頭路！當日於南岡山捷運站及岡山火車站備有接駁車，歡迎多加利用；各場次徵才資訊可洽：733-0823轉408。

(中時)