921國家防災日 將試放海嘯警報

政府基於921大地震經驗，為防範類似921大地震突然來襲，避免重大傷亡，特定每年的9月21日為「國家防災日」，以提醒國人防災救災的警覺，期藉各種準備及演練防範於未然。

內政部預定於明天9月21日9時21分模擬發生地震，導致海嘯發生，並發布海嘯警報預警，警察局民管中心於當（21）日10時10分至10時20分運用防空警報系統發布遠地海嘯警報，當日會提前於上午9時許透過警報器語音廣播系統（或協請運用村里廣播系統）通知民眾「海嘯警報將於10時10分至10時20分執行試放」，這次海嘯警報試放期間，轄內各機關、學校1及民眾，正常作息，不實施人車管制及疏散避難，請民眾不要恐慌。

(中時)