助學貸款免奔波 旗津核發戶謄「O2O」
看準學校開學期間，學生因申辦助學貸款、學雜費補助而有請領戶籍資料需求，高雄市旗津區戶政事務所與國立高雄海洋科技大學旗津校區合作，於9月21日、22日派員進入校園駐點，提供申辦戶籍謄本及戶口名簿等服務，方便學生即時申辦各項補助。
目前為辦理助學貸款，學生必須親自到戶政事務所排隊申請戶籍資料，常常需另外請假或犧牲中午休息時間。為提供更便利的申辦服務，旗津戶政所特別派員至海科大駐點提供申辦服務，需申請戶籍資料的學生可先透過智慧型手機下載「高雄市戶政線上e指通」APP，簡單填寫基本資料，並加註海科大專案，即可直接至駐點櫃台取件，免除排隊等待的時間。
旗津戶所主任王元幽表示，當初到海科大旗津校區洽談駐點服務，最擔心學生的空堂與下課時間有限，容易遇到「時段塞車」的情形，導致等待時間拉長，駐點人力也無法有效發揮。不過，因為今年高雄市政府民政局戶政e指通APP上線，透過O2O（Online to Offline）線上對應線下實體新型態服務流程，已可有效解決這項難題。本次服務將線上申辦與實體取件結合，讓旗津行動戶政大升級，提供學子更便捷貼心的服務。
(中時)
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