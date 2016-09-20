中台灣最大Outlet 落腳台中港

日本三井集團看好中台灣消費潛力，預計投資新台幣50億元在台中港港埠服務專區興建綜合式休閒娛樂購物商場（Outlet Park），20日三井集團與台灣港務公司正式簽約。圖為台中市長林佳龍（左2）等人出席簽約儀式。中央社記者廖壬楷攝 105年9月20日

日本三井集團看好中台灣消費潛力，預計投資新台幣50億元在台中港港埠服務專區興建綜合式休閒娛樂購物商場（Outlet Park），今天三井集團與台灣港務公司正式簽約。

簽約儀式今天在台灣大道市政大樓舉行，台灣港務公司總經理李泰興與三井不動產董事長下町一朗，在台中市長林佳龍、交通部常務次長范植谷、台灣港務公司董事長吳盟分與三井不動產常務執行董事兼海外業務執行長船岡昭彥見證下，正式完成簽約。

林佳龍表示，市府將把台中港區開發成為觀光商務專區，Outlet Park建立後，再結合周邊飯店、娛樂休閒設施及雙港輕軌捷運、大台中山手線等交通措施，將使台中港興盛起來，也為海線副都心的政策跨出重要一步，希望能帶動中台灣共同發展。

林佳龍也期許，交通部及台灣港務公司要將台中港的郵輪及遊艇碼頭建設起來，讓Outlet Park與海岸及海上建設結合，使台中港不再只是一個工業港或商業港，而是成為一個觀光港。

林佳龍說，台中港Outlet Park是三井在台中第一個投資，但不會是最後一個，三井正評估要在台中進行更大規模的投資，市府也已準備好要提供適合投資地點讓三井參考。

范植谷指出，台中港Outlet Park是港市合作的好案例，也是台灣第一個在港區做Outlet的案子，希望能結合附近梧棲漁港、高美濕地等形成風景廊帶，成為海線觀光亮點。

吳盟分則表示，感謝林佳龍親赴日本促成三井與台灣港務公司的合作，這對希望多角化經營的台灣港務公司來說是很重要的一步，期盼能打造成台灣第一個港埠型Outlet Park。

船岡昭彥說，此次的企劃案會汲取三井在新北市林口Outlet Park的經驗，讓台中港Outlet Park融合在地、日系品牌及各項娛樂設施，成為各個世代的消費者都能暢遊的購物中心。

他也期許，藉由台中港Outlet Park的設立提高台灣港務公司資產價值，並促進海線開發，吸引更多日本觀光客造訪台中。

台中市經發局指出，台中港Outlet Park預計民國107年完工，台中港聯外交通便利，加上三井投資案帶來的利多，有助於沙鹿、梧棲、清水、龍井及大肚等海線地區的土地活化，促進地方繁榮發展。1050920

(中央社)