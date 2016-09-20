台北國際自行車展將邀義大利同業參與
台北國際自行車展將在2017年邁入30週年。與台灣一樣，義大利自行車產業在全球占有一席之地，外貿協會特別在北義維洛納自行車展舉辦說明會，希望屆時邀請更多同業共襄盛舉。
台北國際自行車展在2017年的視覺設計以橘紅色系為主，象徵台灣自行車業的熱情與活力，並搭配萬花筒意象，顯示踩著一輛輛腳踏車，象徵台灣迎向繽紛多彩的世界、邁向國際市場。
義大利自行車在國際享有盛名，外貿協會16日在維洛納（Verona）的自行車展舉辦說明會，希望吸引更多業者參與預定明年3月舉行的台北的國際自行車展。
米蘭台貿中心主任黃馥玲致詞時表示，「台北國際自行車展是全球最重要的自行車展採購平台之一，同時台灣擁有完整的生產供應鍊，供應全球中高單價市場，是國外買主一站購足的便利平台。」
連續多年到台北參加自行車展的義大利廠商代表，也到場分享心得。
黃馥玲指出，2017年台北國際自行車展明年3月正式登場前，將在台北市的近郊舉辦Demo Day，整車業者與買主可現場測試，親自體驗車子的性能。1050920
(中央社)
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