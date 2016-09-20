太平島增神秘建築 海巡署、國防部：機密

立委王育敏在20日立法院質詢中，針對太平島增設神秘建築是什麼詢問行政院長林全、海巡署長李仲威及國防部長馮世寬。（姚志平攝）

海巡署長李仲威（右起）、行政院長林全、國防部長馮世寬表示太平島神秘建築確實是機密，也會請Google將影像處理。（姚志平攝）

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外發現西北側海岸新形成一由4個巨型三爪結構，以半月形包圍組合而成的臨海陣地。(圖擷取自Google Earth)

太平島增設神秘建築，立委王育敏在20日立法院詢問行政院長林全、海巡署長李仲威及國防部長馮世寬。海巡署長李仲威、國防部長馮世寬表示確實是機密，也會請Google將影像處理。

Google Earth近日更新太平島衛星空照圖，意外發現西北側海岸新形成一由4個巨型三爪結構，以半月形包圍組合而成的臨海陣地。從空中俯瞰，這4個三爪型結構看起來像消波塊，但光是一個結構體就比島上其他40砲陣地工事大上5、6倍。

(中時)