海協會長：大陸當局無刻意管控赴台旅遊

海峽兩岸關係協會會長陳德銘。(圖/中新社)

蔡英文執政以來，陸客來台旅遊的人數直線下降。對此現象，海協會長陳德銘稱，大陸當局並沒有針對到台灣的旅遊的人數實施管控，但民眾很注意兩岸形勢，這影響他們自我的選擇意願。

海協會長陳德銘日前出席新加坡峰會，並接受《聯合早報》專訪，透過第三地媒體表達了對當前兩岸關係形勢的看法，指現在兩岸互動趨冷、赴台觀光人數驟減等情況，可能與台灣官方的態度不無關係。

陳德銘表示，陸客減少的原因複雜，當前兩岸關係形勢的變化都在在影響他們的選擇意願。譬如不久前發生遼寧團火燒車事件，隨之傳出不少仇中言論，而台灣當局竟也沒有出面譴責，使大陸民眾相當心寒。

關於兩岸交流方面，陳德銘也強調絕無差別對待，關鍵在於地方首長的態度。譬如柯文哲沒有否認一個中國的概念，使上海與台北的交流能繼續保持。此外，海協會也將重點放在青年工作，為進一步開放大陸市場、兩岸學生交流、台民赴陸工作等創造更好條件。

至於兩岸正式協商的部份，陳德銘的態度比較悲觀，他認為現在看不到兩會有恢復協商的政治基礎。陳德銘說：「過去八年，海基會會長每次更換都會給海協會發函，表示雙方在『九二共識』下繼續開展兩岸和平合作的協商，但蔡英文卻沒有繼承前兩屆政府承認『九二共識』的做法。所有明白人都知道，現狀並沒有維持住。」

陳德銘強調，大陸一定要明確知道，兩岸兩會是在一個國家下的兩個授權機構在交往，還是國際的一個雙邊機構在交往。若是後者，兩會就無法復談。

(中時電子報)