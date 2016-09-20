彰化八卦山天空步道免收費 順延至明年春節前

我要評比

全台最長的彰化縣八卦山天空步道，開幕啟用不到三個月，已創下80萬人次的可觀遊客人潮。（謝瓊雲翻攝）

全台最長的彰化縣八卦山大佛風景區天空步道，啟用至今累計80萬人次前往參觀，3個月免費期限即將於10月10日到期，縣長魏明谷在議會臨時會議中表示，免費期限將延長至明年春節前夕，春節期間未管制人車維護觀光品質將正式收費，費率與相關配套另行公布。

彰化縣議會召開臨時會，今天進入最後一天縣政總質詢，縣議員賴岸璋發言關心天空步道啟用以來，縣府相關局處對於周邊停車問題與觀光配套的解決方案；因免費期限將到其，詢問魏明谷是否計畫收費？

魏明谷回應，八卦山風景區由交通部觀光局評定為春節旅遊人潮前十名，為維護春節期間遊客的觀光旅遊品質，天空步道若不收費，龐大的人潮與車流，周邊交通勢必大打結；針對收費問題仍在蒐集各界意見做評估，免費時程將順延到農曆春節前。

魏明谷說，天空步道開幕以來累計遊客已達80萬人次，平日一天平均約8千人，假日則高達2萬人，成功推動城市行銷，帶動觀光熱潮，希望遊客停留八卦山風景區與天空步道的時間能久一點、消費力高一點。收費機制與相關配套措施，將請城觀處做整體規劃後再另行公布。

(中時)