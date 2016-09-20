李克強會見歐巴馬 共同譴責北韓核試

大陸國務院總理李克強在紐約時間19日下午，會見美國總統歐巴馬，白宮表示「雙方對朝鮮實施第5次核試驗表示譴責」；大陸官媒新華社稱，雙方就中美關係和共同關心的重大國際和地區問題廣泛交換意見，其中李克強重申了大陸在臺灣、涉藏等問題上的原則立場，希望美方妥善處理有關問題；歐巴馬重申，美國政府奉行一個中國政策不會改變。

中央社19日稱，白宮傍晚發布新聞資料，簡介這次來紐約參加聯合國大會的李克強與歐巴馬會晤的相關內容，美方的資料未提到兩人談論的話題是否觸及南海與台灣。白宮指出，歐巴馬和李克強同意，要繼續努力縮小分歧，擴大在應對區域與全球挑戰上的務實合作，以維持雙邊關係健康發展。

新華社指出，中方願同美方進一步深化兩國在雙邊、地區和全球層面各領域合作，擴大經貿、兩軍、執法司法、反恐、網絡安全、人文以及地方務實合作，加強在朝鮮半島、氣候變化等重大國際問題上的協調，為推進中美合作議程，促進兩國關係持續、健康、穩定發展注入新動力。

報導稱，李克強重申了中方在臺灣、涉藏等問題上的原則立場，希望美方妥善處理有關問題。歐巴馬表示，美中關係保持穩定，對兩國和世界都很重要。美方希望美中關係得到強有力、可持續發展，讚賞兩國在國際、地區問題上開展的合作。

(旺報)