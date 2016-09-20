艾美獎獎座「失物招領」 她回應被推爆　

梅姬史密斯對於獎座被搞笑歸類到「失物招領」，她大方回應。（圖／達志影像）

第68屆艾美獎台灣時間19日舉行頒獎典禮，資深女星梅姬史密斯（Maggie Smith）以《唐頓莊園》拿下女配角獎，可她過去曾在艾美獎提名過9次，但卻是一次都未現身過，這回也不例外，因此主持人吉米基墨早在頒獎前就搞笑稱「我們今年有梅姬史密斯條款」，沒想到她又獲獎，讓吉米笑稱「獎座要失物招領，請自己來拿。」

梅姬史密斯包含今年獎項，已是她在艾美獎第四次獲獎，可她從未出現過在艾美獎中，因此吉米基墨在主持時就搞笑表示，今年有「梅姬史密斯條款」，若獲獎人不在場，獎就順延頒給票數第二高的人。

怎知梅姬史密斯今年再以《唐頓莊園》獲獎，吉米就說不會把獎寄給她，要她到「失物招領」處去領。不過老奶奶梅姬也很優雅，她在網上回覆「非常謝謝艾美獎頒發這個獎項，真心覺得艾美獎對我很慷慨。」對於自己的獎座被「失物招領」，她也稱「若吉米能告訴我失物招領處的方向，我會登上下班去美國的飛機。」回應超級大方又幽默。

(中時電子報)