颱風天放假否 侯友宜籲專業單位決定

新北市副市長侯友宜今天表示，颱風天是否放假，各縣市政府資料全來自於中央氣象局，建議回歸專業，由專業單位來決定。

新北市政府市政會議今天舉行輿情分析後，副市長侯友宜針對颱風假的決策過程表示，在協助南部與東部的災民重建家園中，新北市也不吝於伸出援手，投入的人力也讓人肯定。

至於颱風假到底放不放的問題，困擾大家很久，以北北基為例，在宣布隔天是否放假之前，都會在當晚7時開會決定。北北基3縣市是同步開會協商，並在當晚8時決定後，同步宣布。

不過，侯友宜說，各縣市颱風假是否停班停課的評定標準，清晨的上班時間點的風力等因素，分析的資料全部都來自中央氣象局，既然資訊來自於中央，專業資料最精準，中央氣象局專業的決定，可決策是否放假，因此，應該回歸專業的判斷。

侯友宜認為，「一切以中央氣象局的標準」，也不會各縣市宣布不同調，受外界質疑。由專業單位決策，「這是可以溝通的」，可以更明確，減少民粹的現象。1050920

(中央社)