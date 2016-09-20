竹市幸福指數奪冠 林智堅：看見市民需求
2016縣市幸福指數大調查今天揭曉，新竹市獲全國第一，市長林智堅表示，創造幸福是政府最重要的責任，雖然他是全國最年輕市長，但累積多年公共事務經驗讓他看見市民需求。
由經濟日報與南山人壽共同主辦的「2016縣市幸福指數大調查」今天公布調查結果，新竹市從去年第10名躍升至第1名，成為全台幸福指數最高的城市，其中「社群關係」及「安全」指標進步最多，「主觀幸福感」總分排名也有大幅進步，滿意度達75.4%，此外，「工作生活平衡」、「個人安全」指標皆提升10名以上。
新竹市長林智堅是全國最年輕市長，他說自己雖然年輕，但累積14年公共事務經驗，讓他更能清楚看見市民需求，包括路平、市容整潔、親子藝文饗宴等政策，都是上任後優先推動，「因為創造幸福，是政府最重要的責任」。
林智堅指出，為回應市民期待，市府天天跟時間賽跑，緊盯工程如期完工，像是在青青草原打造北台灣最長的磨石子溜滑梯；中央公園大改造，成為兒童在市中心的遊樂地，以及50年未曾翻修過的前後站地下道等，不少同仁因此瘦了許多，「想瘦身，歡迎加入新竹市府團隊」。
他也提到，要在短時間、有限資源下改變一座城市並不容易，尤其巧婦難為無米之炊，因此，他著重「找到對的人」、「每週開會掌握進度」及「積極向中央爭取經費」三管齊下，以改造新竹公園為例，過去一年只爭取到新台幣2000萬元，但光是104年就爭取到4.5億元。
林智堅表示，新竹市擁有所得高、出生率高、教育水準高及全國平均年齡最低等「三高一低」的獨特城市DNA，未來將以「歷史古蹟」為品牌，透過YouBike推動觀光微旅行，加強行銷，讓這座城市充滿年輕人的活力，公共設施也融入「城市美學」觀念，讓新竹市越來越有設計感與美感。1050920
(中央社)
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