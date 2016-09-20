立委問入聯或返聯 林全：已是民主國家

時代力量立委林昶佐今天質詢時，詢問台灣未來若要加入聯合國，是返聯還是入聯？行政院長林全並無正面回應，他說，中央與地方都有自治法制，「中華民國就是一個民主國家」。

林昶佐剛結束赴美國宣達入聯的行程，今天在立法院施政總質詢時指出，近年都是旅外留學生主辦入聯遊行等相關活動；他關心，未來台灣入聯規畫的方法及國際組織的參與，都是牽一髮動全身，現在請友邦幫台灣講話，他要問，台灣是要入聯還是返聯？

外交部長李大維答詢時表示，中華民國台灣是一個主權國家，殆無疑義，對於林昶佐的主張，是台灣絕大部分人民的心聲和意願，「國家的定位，從我們主觀角度來講，是很清楚的」。

但李大維也說，以現階段的國際情勢、兩岸關係，以及國內的種種考量，目前還是以務實方式參與國際組織。

林全答詢時則沒有正面回應，他只說，現在的中華民國是民主體制下有選舉的國家，不管在中央或是地方，都有自治法制，包括地方自治法跟中央相關選舉，完全與現代民主國家一致，「中華民國就是一個民主國家」。1050920

(中央社)