立委問入聯或返聯 林全：已是民主國家
時代力量立委林昶佐今天質詢時，詢問台灣未來若要加入聯合國，是返聯還是入聯？行政院長林全並無正面回應，他說，中央與地方都有自治法制，「中華民國就是一個民主國家」。
林昶佐剛結束赴美國宣達入聯的行程，今天在立法院施政總質詢時指出，近年都是旅外留學生主辦入聯遊行等相關活動；他關心，未來台灣入聯規畫的方法及國際組織的參與，都是牽一髮動全身，現在請友邦幫台灣講話，他要問，台灣是要入聯還是返聯？
外交部長李大維答詢時表示，中華民國台灣是一個主權國家，殆無疑義，對於林昶佐的主張，是台灣絕大部分人民的心聲和意願，「國家的定位，從我們主觀角度來講，是很清楚的」。
但李大維也說，以現階段的國際情勢、兩岸關係，以及國內的種種考量，目前還是以務實方式參與國際組織。
林全答詢時則沒有正面回應，他只說，現在的中華民國是民主體制下有選舉的國家，不管在中央或是地方，都有自治法制，包括地方自治法跟中央相關選舉，完全與現代民主國家一致，「中華民國就是一個民主國家」。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。