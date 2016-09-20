國防部規劃週末戰士 明年選單位試辦

我要評比

立法院開議，國防部長馮世寬明天將到外交及國防委員會業務報告，書面報告中指出，國防部規劃俗稱為「週末戰士」的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，預定明年選定單位試辦。

立法院第九屆第二會期開議，根據國防部提供的業務報告書面資料，國防部規劃試行短期入營，參酌美、英、德、法、日等國短期入營服役制度，並於今年5月下旬至7月中旬間實施教召後備軍人問卷調查及訪談，目前正策訂「後備軍人志願短期入營服役」指導綱要。

國防部規劃於明年選定單位辦理試行，以驗證後備軍人戰力維持成效，再依評估結果，推動配套措施及擴大辦理範圍。

民國83年次以後的役男必須要服4個月軍事訓練役，報告指出，軍事訓練區分入伍訓練及專長訓練兩階段在兩地施訓，為避免訓練單位調動，影響訓員穩定度，未來規劃由同一單位採「一訓到底」接訓，同時增加戰鬥專精、基地觀摩課程，以加強戰場認知與全民國防教育。

此外，雄三飛彈誤射事件後，國軍啟動「精訓案」，報告指出，「精訓案」以「精準武器部隊控管具體改善」、「制定更嚴謹操演準則」、「嚴格訓練管理紀律」等三大主軸為重點，針對國軍精準武器部隊，在各軍種先期完成全面自我檢視、普查後，繼由國防部菁英小組，實施交叉抽查驗證，已於8月12日執行完畢。1050920

(中央社)